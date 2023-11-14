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Футбол в России

Нигерийский футболист "Краснодара" Олусегун рассказал, что хочет получить гражданство РФ

Нападающий "Краснодара" намерен учить русский язык

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нигерийский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Олакунле Олусегун хочет получить гражданство России. Об этом Олусегун рассказал ТАСС.

11 ноября "Краснодар" на выезде сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Краснодарская команда завершила первый круг чемпионата России на первом месте, набрав 32 очка.

"Краснодар - хороший город, со мной все в порядке, моя семья вместе со мной, я уже понимаю русский язык, со мной говорят именно на нем, поэтому адаптация прошла легко, - сказал Олусегун. - Пока я не говорю на русском языке, но я его понимаю, большинство, но не все слова. Собираюсь учить русский язык. Я полностью готов и хочу получить российское гражданство. Сравнить Краснодар и Нигерию? Я думаю, что они равны для меня, 50 на 50".

"Для нас ничья является хорошим результатом, потому что мы сохранили первое место в турнирной таблице. Мы показали хорошую игру в матче с "Зенитом", соперник тоже сыграл хорошо. Я много говорил о борьбе за чемпионство, единственное, что я знаю, что каждую игру мы проводим хорошо, это позволяет нам расти, мы стараемся побеждать в каждом матче. Сейчас атмосфера в команде фантастическая, все хорошо. В команде мы не думаем о чемпионстве, думаем лишь о том, чтобы выигрывать в каждом матче", - добавил Олусегун.

Олусегуну 21 год, он выступает за основную команду "Краснодара" с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча и отдав 2 результативные передачи. 

Теги:
Российский футбол
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