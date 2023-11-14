Сестры Аверины назвали ожидаемыми условия допуска российских гимнастов к соревнованиям

Международная федерация гимнастики 10 ноября опубликовала критерии по допуску российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой

ТАСС, 14 ноября. Критерии допуска российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) были ожидаемыми. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказали многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины.

"Было ожидаемо, что критерии будут такими сложными для наших спортсменов. Когда мы это прочитали, расстроились, но реакция особо не изменилась, так как мы примерно понимали, что критерии будут такими жесткими, и готовились к худшему", - сказали сестры Аверины.

Также спортсменки считают, что большинство спортсменов откажутся от выступления на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. "Не будем загадывать, но это очень сложно. Это даже не нейтральный статус, как когда мы ездили в Токио. Мне кажется, что большинство спортсменов не поедут. Но если кто-то все-таки поедет, это их право", - добавили они.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. В июле 2023 года исполком FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии по допуску российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

Согласно критериям FIG до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям России и Белоруссии будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение 10 дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.