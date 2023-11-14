Чесноков считает, что теннисисту Циципасу нужно было сняться до матча против Руне

Стефанос Циципас снялся с матча против Хольгера Руне при счете 2:1 в пользу датчанина

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Грек Стефанос Циципас должен был уступить место другому игроку на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) до матча второго тура группового этапа соревнований против датчанина Хольгера Руне. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Циципас снялся с матча при счете 2:1 в первом сете в пользу Руне. Зрители освистали греческого спортсмена, когда тот покинул корт. В следующем туре вместо Циципаса сыграет поляк Хуберт Хуркач.

"То, что случилось, это ужасно. Если ты чувствуешь, что не можешь играть, то не выходи, дай сыграть другому, надо было сниматься до матча с Руне. Мне кажется, что Циципасу надоел теннис, он уже не мотивирован играть. Я не хочу осуждать Циципаса, но если говорить о реакции публики, которая его освистала, то зрители имели на это право, они заплатили деньги за билеты, хотели увидеть шоу, а в результате посмотрели три гейма", - сказал Чесноков.

"Теперь его заменит другой игрок, он может заработать очки и деньги, но с турнирной точки зрения это абсолютно бессмысленно. Очень жаль, что так вышло", - добавил собеседник агентства.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, в нем принимают участие восемь спортсменов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).