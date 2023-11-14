14 ноября, 18:18
Футбол во Франции

Головин уступил Мбаппе в борьбе за звание лучшего футболиста чемпионата Франции в октябре

Французский нападающий в октябре забил три мяча и сделал одну результативную передачу в трех матчах национального первенства

ТАСС, 14 ноября. Французский нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом чемпионата Франции в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза профессиональных футболистов.

Мбаппе в октябре забил три мяча и сделал одну результативную передачу в трех матчах национального первенства. Француз в 10-й раз получил данную награду, он первым в истории добрался до этой отметки.

На награду также претендовали российский полузащитник "Монако" Александр Головин, забивший дважды в трех играх, и французский полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмри, на счету которого один гол и одна результативная передача в трех встречах.

Головину 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. 

Теги:
Футбол во Франции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация