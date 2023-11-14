14 ноября, 19:31
Мировой футбол

Бывший тренер "Зенита" Виллаш-Боаш заявил о намерении стать президентом "Порту"

Андре Виллаш-Боаш. EPA-EFE/ JOSE SENA GOULAO
Андре Виллаш-Боаш
© EPA-EFE/ JOSE SENA GOULAO

Выборы президента клуба пройдут в апреле 2024 года

ТАСС, 14 ноября. Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андре Виллаш-Боаш намерен баллотироваться на пост президента португальского "Порту". Комментарий специалиста приводит телеканал NTV Spor.

Выборы президента клуба пройдут в апреле 2024 года.

"Я не могу оставаться равнодушным к поддержке, которую я чувствую, - сказал Виллаш-Боаш. - Я хочу предпринять тщательные, надежные, решительные, сдержанные и прозрачные шаги. Это то, чего заслуживает "Порту". Я подам заявку на выдвижение своей кандидатуры, когда я подготовлю свою предвыборную программу".

Виллаш-Боашу 46 лет, он возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год. Под его руководством команда стала чемпионом России, выиграла кубок и суперкубок страны. В ходе тренерской карьеры специалист также работал в "Порту" (2010-2011), выиграв вместе с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, а также Лигу Европы.

"Порту" является 30-кратным чемпионом Португалии, клуб занимает второе место по этому показателю, уступая "Бенфике" (38). Также команда 19 раз побеждала в кубке страны, 23 раза - в суперкубке. 

Теги:
Мировой футбол
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