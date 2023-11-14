Фетисов: КХЛ должна вернуть клубы, которые исторически развивали российский хоккей

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, это будет справедливо по отношению к истории

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, бывший председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вячеслав Фетисов заявил, что лига должна вернуть в чемпионат все клубы, которые развивали российский хоккей. Об этом он рассказал журналистам.

Перед сезоном-2023/24 в лигу вернулась "Лада", которая в последний раз играла в КХЛ в 2018 году. В свое время в КХЛ выступали новокузнецкий "Металлург" и воскресенский "Химик".

"Я считаю, что должен вернуться Новокузнецк - там колоссальный интерес, исторически сложившаяся реальность. Шахтеры и металлурги ждут большого хоккея, там выросло большое количество мегазвезд. Я общался не раз с губернатором, мы там открываем академию моего имени. Он ратует за то, чтобы это все вернулось. Большой бизнес, который там зарабатывает, должен сделать все, чтобы команда там появилась. И люди, получив новую арену, вернули большой хоккей", - сказал Фетисов.

"Это будет востребовано, полный стадион, справедливо по отношению к истории и всему, что связано с регионом. Считаю, что КХЛ должна вернуть те клубы, которые исторически развивали нашу замечательную игру", - добавил он.