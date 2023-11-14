Фетисов считает, что Бах не должен указывать, какие соревнования проводить России

По мнению, двукратного олимпийского чемпиона, глава Международного олимпийского комитета нарушает чужие права

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не должен указывать России, какие соревнования ей нужно проводить. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ранее пресс-служба МОК опубликовала на сайте организации заявление Баха, который раскритиковал государства за организацию "политических" турниров. В сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге пройдут Игры дружбы.

"Кто он нам такой, какое отношение он имеет к тому, что происходит в нашей жизни? Он попирает все права, в том числе и мои, так как я хочу смотреть Олимпийские игры, на которых я вырос как спортсмен, чтобы моя страна участвовала в них с флагом и гимном. Вообще бы в его сторону не смотрел и не оглядывался. Считаю, мы тоже виноваты - когда эта чехарда с флагом и гимном началась, надо было предупредить, что без флага и гимна наши не выступят", - сказал Фетисов.

Он также поделился мнением о работе МОК. "Туда входят и принцы, и короли, и шейхи, и олимпийские чемпионы, я их всех знаю достаточно хорошо. Мне они казались все самодостаточными людьми. Они рулят самой крутой общественной организацией на Земле, 4 млрд у экранов телевизоров никто не собирает. Бах как лидер за это отвечает. Я играл во время холодной войны, уезжал в Америку, где меня не ждал никто с распростертыми объятиями. И спорт преодолел эти разногласия, у меня куча друзей по миру, и все мне дал хоккей. На них другая ответственность - они сожгли мосты, и неизвестно, какие другие они собираются строить", - подчеркнул Фетисов.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных соревнований из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии россиян и белорусов в соревнованиях по-прежнему не решен.