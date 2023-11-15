Голдобин рассказал, что рад попаданию в состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря

ТАСС, 15 ноября. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Николай Голдобин рад войти в расширенный состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее первая тройка "Спартака" в лице Голдобина, Павла Порядина и Ивана Морозова вошли в состав команды дивизиона Боброва на предстоящий Матч звезд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Очень рад, круто, что есть возможность посещать такие мероприятия. Думаю и Матч звезд КХЛ, и Кубок Первого канала оставят только положительные впечатления лично для меня", - сказал Голдобин.

Голдобин является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. На счету форварда 21 гол и 24 результативные передачи.

Матч звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". Кубок Первого канала примет Ледовый дворец, который также расположен в Санкт-Петербурге. Турнир пройдет с 14 по 17 декабря.