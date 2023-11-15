Савиков рассказал, за счет чего "Спартаку" удалось переломить ход игры КХЛ с "Динамо"

Красно-белые одержали победу в овертайме, трижды по ходу встречи уступая в счете

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Игроки "Спартака" переломили ход игры в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" благодаря большому количеству бросков по воротам и агрессии. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Егор Савиков.

Хоккеисты "Спартака" выиграли в овертайме у "Динамо" (4:3), по ходу встречи трижды уступая в счете.

"Хорошо, что перестроились после плохих двух периодов. После установки тренерского штаба мы вышли заряженными, было видно по лавке и на льду. Болельщики нас повели вперед, ну и мы забили и выиграли матч", - сказал Савиков.

"Мы добавили немного энергии, злости, полезли на ворота, стали больше по воротам бросать. В третьем периоде стали нагло лезть на ворота и забили. В конце третьего периода были два опасных момента, в овертайме начали играть дерзко", - добавил хоккеист.

Важность третьего периода отметил и автор одного из голов Егор Филин, который также объяснил свое удаление в первой 20-минутке. "Психологически мы сильнее были после забитой шайбы [в третьем периоде], на этой волне получилось забрать шайбу под свой контроль и буквально за 20 секунд закончить встречу. Что касается удаления, то я хотел спровоцировать соперника, а получилось, что меня удалили. Могли играть в большинстве, а так извинился перед ребятами, что не совсем правильно поступил", - рассказал он.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 45 очков в 31 матче. В следующем матче красно-белые 16 ноября примут уфимский "Салават Юлаев".