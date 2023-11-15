Синнер обыграл Джоковича в матче группового этапа Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в пользу итальянца

ТАСС, 15 ноября. Итальянец Янник Синнер победил серба Новака Джоковича в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в пользу Синнера. Ранее во вторник грек Стефанос Циципас не доиграл встречу с датчанином Хольгером Руне, снявшись с игры по ходу первого сета. Из-за травмы спины греческий теннисист завершил выступление на турнире, его заменит поляк Хуберт Хуркач.

После двух матчей Синнер возглавляет турнирную таблицу Зеленой группы с 2 очками, следом идут Джокович, Руне (по 1) и Циципас (0). В заключительном туре групповой стадии Джокович встретится с Хуркачем, Руне - с Синнером. Игры пройдут 16 ноября.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 97 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Синнеру 22 года, он занимает четвертое место в мировом рейтинге. В активе итальянца 10 титулов ATP. На Уимблдоне 2023 года теннисист показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до полуфинала.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).