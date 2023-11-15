"Сент-Луис" со счетом 5:0 разгромил "Тампу" в матче НХЛ. Бучневич набрал два очка

"Сент-Луис" одержал третью победу подряд

ТАСС, 15 ноября. "Сент-Луис" на своей площадке со счетом 5:0 обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Колтон Парайко (12-я минута), Джордан Кайру (37, 60), Якуб Врана (37), Каспери Капанен (57). Российский нападающий Павел Бучневич записал на свой счет две результативные передачи.

"Сент-Луис" одержал третью победу подряд, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 17 очками в 14 матчах. "Тампа" проиграла три встречи подряд и располагается на пятом месте в Атлантическом дивизионе с 16 очками в 16 матчах. Команда не может забросить на протяжении двух встреч, в ночь на 12 ноября "Тампа" уступила "Каролине" - 0:4.

В следующем матче "Сент-Луис" в гостях 17 ноября сыграет с "Сан-Хосе". "Тампа" в тот же игровой день на выезде встретится с "Чикаго".

В других матчах дня "Питтсбург" на выезде обыграл "Коламбус" со счетом 5:3, нападающий победителей Евгений Малкин отметился результативной передачей. У "Коламбуса" по шайбе забросили форварды Кирилл Марченко и Егор Чинахов, для последнего этот гол стал первым в сезоне НХЛ. "Калгари" в гостях оказался сильнее "Монреаля" (2:1), голевой пас отдал защитник Никита Задоров. "Виннипег" дома переиграл "Нью-Джерси" (6:3), передачей отметился нападающий Владислав Наместников. "Бостон" со счетом 5:2 в гостях обыграл "Баффало", "Вашингтон" дома оказался сильнее "Вегаса" (3:0), "Даллас" дома в овертайме победил "Аризону" (4:3), "Анахайм" на выезде одержал волевую победу над "Нэшвиллом" (3:2).