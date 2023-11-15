Непомнящий проиграл и два раза сыграл вничью в первый день этапа Grand Chess Tour

Россиянин сыграл вничью с Анишем Гири и Фабиано Каруаной и уступил Самуэлю Севяну

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий с двух ничьих и поражения стартовал на четвертом этапе соревнования Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США, штат Миссури).

В ночь на среду по московскому времени россиянин белыми фигурами сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири, черными - с представителем США Фабиано Каруаной, а также черными проиграл другому американцу Самуэлю Севяну.

В соревновании участвуют 10 шахматистов. Этап завершится 19 ноября. В три первых игровых дня шахматисты проведут турнир по быстрым шахматам, в заключительные два - по блицу. Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour, который прошел в июле в Хорватии. Последний этап - Кубок Синкфилда - пройдет в Сент-Луисе с 19 ноября по 2 декабря. Общий призовой фонд Grand Chess Tour составляет $1,4 млн.