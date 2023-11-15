Артем Дзюба считает, что компьютерные игры помогают развиваться

Формат фиджитал-игр очень интересен и актуален, отметил нападающий

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Компьютерные игры помогают развитию человека. Такое мнение ТАСС высказал футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба.

14 ноября на выставке-форуме "Россия" в Москве прошла церемония "100 дней до старта "Игр будущего".

"Интересно, когда люди из киберспорта будут друг друга дополнять, получается, там же будет все продолжаться, такое интересное событие, - сказал Дзюба. - Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей. Если раньше, когда все начиналось, мы как-то тяжело к этому относились, казалось, что это не совсем спорт, то сейчас нужно признать, что это действительно спортсмены, которые уделяют этому очень много времени. Я сам люблю поиграть в компании друзей в CS:GO, но понимаю, что против тех, кто много тренируется, играть просто без шансов".

"Поэтому в киберспорте и спорте должен быть профессионализм, нужно тренироваться, оттачивать мастерство, без этого никак. То, что это объединено, прямо интересно посмотреть на этот формат, какое будет преимущество в киберспорте, смогут ли профессиональные спортсмены его отыграть. Поэтому так как я сам играю в эти игры, формат очень интересен, актуален, классно, что именно мы это придумали", - добавил Дзюба.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

"Можно ли увидеть меня среди участников соревнований? В FIFA, NHL я очень даже неплох, но трофей не хочу забирать, так как есть спортсмены, пусть они играют. А я очень рад буду их поприветствовать и пообщаться. Кто из футболистов хорошо играет? Много кто, почти все хорошего уровня в FIFA и NHL", - заключил Дзюба.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.