15 ноября, 06:26
Летние олимпийские виды спорта

В МОК призвали национальные олимпийские комитеты отказаться от участия в Играх дружбы

Здание Международного олимпийского комитета. EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
Здание Международного олимпийского комитета
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

Ранее Томас Бах заявил, что Россия собирается проводить "политизированное спортивное мероприятие"

ТАСС, 15 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. Об этом сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, его комментарий приводит портал Inside the games.

"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы, - сказал Маклауд. - Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта".

22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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