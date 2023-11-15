Журова: МОК понимает, что Игры дружбы пройдут с большим успехом

В МОК осознают, что в Россию приедет большое количество спортсменов из многих стран, подчеркнула депутат

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Международный олимпийский комитет (МОК) понимает, что Игры дружбы пройдут с большим успехом, и не хочет, чтобы такие турниры проходили без согласования с организацией. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Ранее МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы.

"Они обвиняют нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы, это абсолютно нормально. Мы не узурпируем мировой спорт, пусть МОК посмотрит на НХЛ (Национальную хоккейную лигу - прим. ТАСС), это яркий пример того, как одна лига забрала себе лучших игроков, и они по большей части играют только там, из-за чего страдают чемпионаты мира и Олимпийские игры. Но претензии МОК предъявляет только нам", - сказала Журова.

"Конечно, МОК не хочет, чтобы проходили Игры БРИКС, Игры дружбы, потому что так или иначе большинство крупнейших соревнований проводится под юрисдикцией МОК, а тут - без согласования с организацией. Они понимают, что к нам приедет большое количество спортсменов из многих стран, которые ничего не будут согласовывать с МОК, и наши соревнования пройдут с большим успехом. Мы предлагаем отличные условия, хороший призовой фонд, я уверена, что наши турниры будут интересны спортсменам со всего мира", - добавила собеседница агентства.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.