15 ноября, 07:11
Летние олимпийские виды спорта

Винер назвала ожидаемым призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Максим Григорьев/ ТАСС
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер
© Максим Григорьев/ ТАСС

На Играх дружбы никто не будет требовать от спортсменов отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК в отношении россиян, отметила Ирина Винер

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия в Играх дружбы является ожидаемым. Такое мнение высказала ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ранее МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

"Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью, - сказала Винер. - Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации. Никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК в отношении россиян", - сказала Винер.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран. 

Теги:
Винер, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация