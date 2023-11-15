Винер назвала ожидаемым призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

На Играх дружбы никто не будет требовать от спортсменов отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК в отношении россиян, отметила Ирина Винер

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия в Играх дружбы является ожидаемым. Такое мнение высказала ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ранее МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

"Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью, - сказала Винер. - Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации. Никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК в отношении россиян", - сказала Винер.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.