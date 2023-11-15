В "Динамо" считают хорошей афишей матчи с "Зенитом" в Кубке России по футболу

Павел Пивоваров рассказал, что игроки "Динамо" в матче будут играть на победу

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Противостояние московского "Динамо" и петербургского "Зенита" в 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу является хорошей афишей. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

3 ноября прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка России. В "пути РПЛ" стадия проводится в два матча, первая игра между "Динамо" и "Зенитом" пройдет 29 ноября на "ВТБ-Арене".

"С "Зенитом" мы будем играть на победу, - сказал Пивоваров. - Для нас это хорошая афиша. Я уверен, что придет много зрителей на этот матч. Ждем всех на матче".

В прошлом сезоне Кубка России "Динамо" обыграло "Зенит" в матче второго этапа плей-офф "пути регионов" (1:1, 5:4 - по пенальти).

Также Пивоваров подвел итоги выступления "Динамо" в первой части РПЛ. Бело-голубые завершили первый круг на третьем месте. "Мы потеряли много очков в первом круге, - отметил Пивоваров. - Команда могла выступить гораздо лучше. Упустили много побед, но игра с "Оренбургом" (2:0) и последний матч в Кубке России [с "Пари Нижний Новгород" - 2:1] показывают, что у команды большой потенциал".

Следующий матч "Динамо" проведет в 17-м туре РПЛ 25 ноября в гостях против ЦСКА.