15 ноября, 07:28
Футбол в России

В "Динамо" считают хорошей афишей матчи с "Зенитом" в Кубке России по футболу

Павел Пивоваров рассказал, что игроки "Динамо" в матче будут играть на победу

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Противостояние московского "Динамо" и петербургского "Зенита" в 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу является хорошей афишей. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

3 ноября прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка России. В "пути РПЛ" стадия проводится в два матча, первая игра между "Динамо" и "Зенитом" пройдет 29 ноября на "ВТБ-Арене".

"С "Зенитом" мы будем играть на победу, - сказал Пивоваров. - Для нас это хорошая афиша. Я уверен, что придет много зрителей на этот матч. Ждем всех на матче".

В прошлом сезоне Кубка России "Динамо" обыграло "Зенит" в матче второго этапа плей-офф "пути регионов" (1:1, 5:4 - по пенальти).

Также Пивоваров подвел итоги выступления "Динамо" в первой части РПЛ. Бело-голубые завершили первый круг на третьем месте. "Мы потеряли много очков в первом круге, - отметил Пивоваров. - Команда могла выступить гораздо лучше. Упустили много побед, но игра с "Оренбургом" (2:0) и последний матч в Кубке России [с "Пари Нижний Новгород" - 2:1] показывают, что у команды большой потенциал".

Следующий матч "Динамо" проведет в 17-м туре РПЛ 25 ноября в гостях против ЦСКА. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация