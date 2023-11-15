15 ноября, 07:41
Летние олимпийские виды спорта

Вяльбе считает, что МОК боится проведения Игр дружбы в России

Такая реакция доказывает, что МОК самая политизированная организация, подчеркнула президент Федерации лыжных гонок России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) боится потерять авторитет в глазах спортсменов после проведения Игр дружбы в Москве. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Ранее МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

"Это еще раз доказывает что МОК самая политизированная, а не спортивная организация, - сказала Вяльбе. - И, конечно, МОК боится проведения таких мероприятий, принимая во внимание то, что МОК допускает всяких "гендеров", а огромное количество стран это не приемлет. Понимает, что теряет свои позиции".

"Все, что последние годы делает МОК, - это только зарабатывает, применяет к неугодным санкции и задирает и задирает планку для организаторов Олимпийских игр, - продолжила собеседница агентства. - А что они делают конкретно для спортсменов? Ничего! Надо не обращать на них внимания, проводить Игры дружбы, БРИКС, и пусть репу чешут, как им самим вернуть доверие и авторитет".

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран. 

Теги:
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЛетние олимпийские виды спорта
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