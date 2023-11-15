15 ноября, 07:43
Биатлон

Бьорндален надеется, что россияне вернутся на международные соревнования

Уле-Эйнар Бьорндален. Станислав Красильников/ ТАСС
Уле-Эйнар Бьорндален
© Станислав Красильников/ ТАСС

Норвежец отметил, что большинство людей поддерживает решение Международного союза биатлонистов

ТАСС, 15 ноября. Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален хочет, чтобы российские и белорусские биатлонисты как можно скорее вернулись на международные соревнования. Комментарий Бьорндалена приводит норвежская газета VG.

"Я надеюсь, что боевые действия закончатся как можно скорее, все вернется на круги своя и у российских и белорусских биатлонистов вновь появится возможность соревноваться. Пока же нам придется иметь дело с решением Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске. Большинство людей поддерживает это решение. Я думаю, ничего не изменится, пока боевые действия не закончатся. IBU с самого начала высказался недвусмысленно", - сказал Бьорндален.

В марте 2022 года IBU из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. IBU после мартовской рекомендации МОК о допуске россиян в нейтральном статусе заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях. 

Теги:
Биатлон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация