Бьорндален надеется, что россияне вернутся на международные соревнования

Норвежец отметил, что большинство людей поддерживает решение Международного союза биатлонистов

ТАСС, 15 ноября. Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален хочет, чтобы российские и белорусские биатлонисты как можно скорее вернулись на международные соревнования. Комментарий Бьорндалена приводит норвежская газета VG.

"Я надеюсь, что боевые действия закончатся как можно скорее, все вернется на круги своя и у российских и белорусских биатлонистов вновь появится возможность соревноваться. Пока же нам придется иметь дело с решением Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске. Большинство людей поддерживает это решение. Я думаю, ничего не изменится, пока боевые действия не закончатся. IBU с самого начала высказался недвусмысленно", - сказал Бьорндален.

В марте 2022 года IBU из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. IBU после мартовской рекомендации МОК о допуске россиян в нейтральном статусе заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.