Родионенко считает, что в Европе будут препятствовать участию спортсменов в Играх дружбы

Международный олимпийский комитет очень боится потерять свое прежнее влияние, отметила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Национальные олимпийские комитеты (НОК) многих европейских стран будут препятствовать участию своих спортсменов в Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Такое мнение высказала ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

"Думаю, что после этого письма европейские национальные олимпийские комитеты, чье руководство враждебно относится к России, будут препятствовать своим спортсменам в участии в Играх дружбы, - сказала Родионенко. - Остальные к нам все равно приедут, они будут принимать самостоятельные решения. Выступить на турнире вместе с сильнейшими российскими спортсменами и побороться за очень хорошие призовые им будет очень интересно".

"Я ждала, что МОК выскажется против Игр дружбы, они решили идти до конца в отношении российского спорта. Надо понимать, что Игры дружбы будут проходить вскоре после Олимпиады, когда влияние МОК на национальные олимпийские комитеты и международные федерации понизится, так как следующие Игры будут еще нескоро. Международный олимпийский комитет очень боится потерять свое прежнее влияние. Уверена, что многие международные федерации теперь начнут высказывать свою позицию в отношении участия спортсменов в Играх дружбы", - заключила собеседница агентства.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.