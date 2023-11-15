Чесноков считает, что теннисисту Рублеву по силам обыграть Алькараса

Россиянин находится в очень хорошей форме, подчеркнул Андрей Чесноков

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев находится в хорошей форме, ему по силам обыграть вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я смотрю все матчи на Итоговом турнире. Мне кажется, что Андрей находится в очень хорошей форме, он в полном порядке. Ему вполне по силам победить Алькараса, который находится пока не в своей тарелке. Я не знаю, кто выиграет, может быть, во втором туре Алькарас преобразится и выдаст что-то шедевральное, но у Андрея точно будут шансы", - сказал Чесноков.

Матч между Рублевым и Алькарасом пройдет 15 ноября. Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября.