Тарасова: МОК призывом отказаться от участия в Играх дружбы напомнил про санкции

Заслуженный тренер СССР выразила опасение, что спортсмены будут слушать организацию и не приедут на соревнования

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия в Играх дружбы используется организацией как механизм оказания санкционного давления на Россию. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

"Мне кажется, что это было ожидаемо. МОК не запрещает нам проводить эти соревнования, он против того, чтобы к нам приезжали спортсмены других стран. Россия сейчас под санкциями, и они хотят, чтобы их решение выполняли, - если дисквалификация, то дисквалификация. И сейчас они решили напомнить об этом тем, кто, возможно, забыл или тем, кто хочет приехать. И они будут еще раз напоминать. И есть опасения, что МОК будут слушать и никто не поедет", - сказала Тарасова.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.