Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC после поражения в первом боксерском бою в карьере

В конце октября Фрэнсис Нганну раздельным решением судей уступил Тайсону Фьюри в десятираундовом поединке

ТАСС, 15 ноября. Французу Фрэнсису Нганну присвоено 10-е место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе после проигранного боя против британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В конце октября Фьюри победил Нганну раздельным решением судей в десятираундовом поединке, который прошел в Эр-Рияде. Двое судей отдали победу Фьюри - 95:94, 96:93, один посчитал, что выиграл Нганну, - 95:94.

37-летний Нганну впервые выступил на профессиональном боксерском ринге. В смешанных единоборствах на его счету 17 побед и 3 поражения.

35-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья. Британец трижды защищал титул чемпиона мира WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде.