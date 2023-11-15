15 ноября, 09:46
Бокс

Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC после поражения в первом боксерском бою в карьере

Фрэнсис Нганну. AP Photo/ Gregory Payan
Фрэнсис Нганну
© AP Photo/ Gregory Payan

В конце октября Фрэнсис Нганну раздельным решением судей уступил Тайсону Фьюри в десятираундовом поединке

ТАСС, 15 ноября. Французу Фрэнсису Нганну присвоено 10-е место в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе после проигранного боя против британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В конце октября Фьюри победил Нганну раздельным решением судей в десятираундовом поединке, который прошел в Эр-Рияде. Двое судей отдали победу Фьюри - 95:94, 96:93, один посчитал, что выиграл Нганну, - 95:94.

37-летний Нганну впервые выступил на профессиональном боксерском ринге. В смешанных единоборствах на его счету 17 побед и 3 поражения.

35-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья. Британец трижды защищал титул чемпиона мира WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде. 

Теги:
Бокс
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