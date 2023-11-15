15 ноября, 09:52
Автогонки

Мазепин заявил, что не может получить шенгенскую визу для возвращения в автогонки

Гонщик рассказал, что будет выступать в Азиатской серии Ле-Ман

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Никита Мазепин столкнулся с проблемами при оформлении шенгенской визы для возвращения к международным стартам. Об этом Мазепин заявил журналистам на форуме предпринимателей индустрии спорта Masters of Sport.

"К сожалению, международные старты того уровня и того формата, который бы я хотел, в этом году невозможны, - сказал Мазепин. - Мы выиграли дело в суде Евросоюза, теоретически у меня есть возможность приезжать в Европу и выступать. Но практически у меня такой возможности нет - я не могу получить шенген. Собираюсь работать над этим".

"С точки зрения ближайших планов я буду выступать в Азиатской серии Ле-Ман во второй раз, - продолжил гонщик. - В этом году гонка стала интереснее - проходит не только в Дубае и Абу-Даби, но также в Малайзии. Давно не сидел за рулем машины на асфальте. Надеюсь, опыт не растерял".

Сезон Азиатской серии Ле-Ман будет состоять из пяти четырехчасовых гонок. Первые две пройдут в Малайзии 2-3 декабря 2023 года, 4 февраля 2024 года состоится гонка в Дубае, заключительные две - в Абу-Даби 10-11 февраля.

Мазепину 24 года, единственный сезон в "Формуле-1" он провел в 2021 году за команду "Хаас", лучшим его результатом является финиш на 14-м месте. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. В 2022 году Мазепин принял участие в ралли-рейде "Шелковый путь", в котором стал победителем в зачете мотовездеходов. 

Теги:
Автогонки
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