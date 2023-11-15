15 ноября, 10:06,
обновлено 15 ноября, 10:23
Летние олимпийские виды спорта

В оргкомитете Игр дружбы заявили, что никогда не стремились к конфронтации с МОК

EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

В организации отметили, что удивлены столь жестокой позицией МОК

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Оргкомитет Игр дружбы никогда не ставил себе целями конфронтацию с Международным олимпийским комитетом (МОК) или создание соревнований в противовес олимпийскому движению. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

"Мы удивлены столь жесткой позицией МОК и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы. Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению", - говорится в сообщении.

"Всемирные игры дружбы задуманы как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю соревнований, - продолжается в заявлении. - Для российских спортсменов, которые оказались отлучены от крупных международных соревнований, Всемирные игры дружбы призваны стать важнейшим спортивным событием последних лет и дают возможность соревноваться в рамках представительного международного спортивного форума с сильнейшими иностранными атлетами, а также обеспечить мотивацию и поддержку для продолжения активной профессиональной карьеры. В свою очередь, существенный призовой фонд и комфортные условия для участия делают Игры дружбы коммерчески привлекательными для спортсменов со всех континентов, которым мы гарантируем выступление с флагом и гимном своей страны без каких-либо ограничений и условий".

В оркомитете подчеркнули, что "даже в самые сложные времена спорт был площадкой для объединения, служил инструментом для взаимопонимания и добрых отношений". Эти ценности, по словам организации, лежат в основе Игр дружбы.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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