15 ноября, 10:14
Фигурное катание

Фигурист Дикиджи снялся с пятого этапа Гран-при России из-за болезни

У спортсмена поднялась температура и появилась боль в горле

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Победитель четвертого этапа Гран-при России в Казани фигурист Владислав Дикиджи снялся с пятого этапа соревнования, который пройдет в Самаре. Об этом ТАСС сообщил тренер Дикиджи Олег Татауров.

"Влад снялся с этапа. К сожалению, [у него] поднялась температура до 38 градусов, и горло побаливает. Надеемся, что он выздоровеет до понедельника и выступит [на шестом этапе Гран-при России] в Москве", - сказал Татауров.

Дикиджи в минувшее воскресенье стал победителем этапа в Казани. Оставшиеся этапы Гран-при примут Самара (18-19 ноября) и Москва (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа соревнований стал Евгений Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин, третий - Дмитрий Алиев. 

Теги:
Фигурное катание
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