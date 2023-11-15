15 ноября, 11:02
Итоговый турнир ATP

Тарпищев: Рублев способен обыграть Алькараса и выйти из группы Итогового турнира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Сергей Бобылев/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент Федерации тенниса России отметил, что у Даниила Медведева тоже есть шансы выйти в плей-офф турнира

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев способен обыграть испанца Карлоса Алькараса и выйти из группы Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду в матче первого тура группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине, Рублев проиграл Даниилу Медведеву со счетом 4:6, 2:6.

"Рублев в первом матче турнира против Медведева действовал с большим процентом брака, но в целом мог рассчитывать на успех. Далее он может обыгрывать и Зверева, и Алькараса, - сказал Тарпищев. - В принципе, несмотря на сложность группы, выйти из нее могут оба наших теннисиста".

Матч между Рублевым и Алькарасом пройдет 15 ноября. Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября. 

Теги:
Итоговый турнир ATPТарпищев, Шамиль АнвяровичРублев, Андрей Андреевич
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