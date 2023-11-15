"Челси" грозит снятие очков за финансовые нарушения во время руководства Абрамовича

По информации источника, секретные транзакции через офшоры россиянина могли предназначаться футболисту клуба Эдену Азару

ТАСС, 15 ноября. Английская премьер-лига может снять очки с лондонского футбольного клуба "Челси" за нарушения финансового фэйр-плей, допущенные в период руководства клубом Романа Абрамовича. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на расследование Cyprus Confidential.

Источник заявил об утечке файлов, свидетельствующих о секретных транзакциях через принадлежащие Абрамовичу офшоры. Согласно данным Cyprus Confidential, переводы могли предназначаться агенту бывшего полузащитника "Челси" бельгийца Эдена Азара, партнеру бывшего главного тренера команды итальянца Антонио Конте. Также офшорные средства могли быть задействованы при оформлении трансферов бразильца Виллиана и камерунца Самюэля Это'о из махачкалинского "Анжи".

АПЛ и Футбольная ассоциация Англии сообщили, что в настоящее время проводят расследование финансовой деятельности клуба. Летом 2023 года "Челси" согласился выплатить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) штраф в размере €10 млн за финансовые нарушения, которые были допущены клубом, когда им владел Абрамович.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за £140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у британца Кена Бейтса. После включения Абрамовича в санкционные списки правительства Великобритании в марте 2022 года совет АПЛ отстранил его от управления "Челси".

Клуб был выставлен на продажу в марте 2022 года, контроль над командой был передан попечителям ее благотворительного фонда. "Челси" был куплен консорциумом во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли за £4,25 млрд, сделка была зарегистрирована британскими госорганами в мае 2022 года. После покупки клуба консорциум добровольно объявил о потенциально неполной финансовой отчетности в период с 2012 по 2019 год.