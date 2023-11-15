Кафанов считает, что голкипер Проведель отказался играть за сборную России из-за политики

Виталий Кафанов рассказал, что просил руководство РФС связаться с вратарем

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 ноября. /ТАСС/. Голкипер итальянского футбольного клуба "Лацио" Иван Проведель мог отказаться от выступления за сборную России из-за политических причин. Такое мнение журналистам высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

"Я попросил руководство Российского футбольного союза связаться с Проведелем, но он отказался приезжать. Я его не осуждаю. Он живет в Италии, возможно, политические вопросы или что-то другое", - сказал Кафанов.

Агент вратаря Джованни Рава ранее в интервью "Спорт-Экспрессу" заявлял, что Проведель не может играть за сборную России из-за отсутствия гражданства.

Проведелю 29 лет. Вратарь родился в Италии, его мать является уроженкой России. В 2022 году он был приглашен в сборную Италии, но не провел за национальную команду ни одного матча. До 15 лет Проведель играл на позиции нападающего.