Кафанов считает, что вратари уровня Акинфеева появятся в России нескоро

Тренер вратарей сборной России отметил, что у голкиперов Владислава Торопа и Станислава Агкацева большое будущее

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вратари, сопоставимые по уровню с голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым, рождаются раз в десятилетие. Такое мнение журналистам высказал тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.

"Я думаю, что Акинфеевым никто не станет, [такой вратарь появится] нескоро, потому что такие, как Акинфеев, рождаются раз в десятилетие. Если говорить о вратарях, которые вызывались на матчи против олимпийской сборной Египта, то у обоих большое будущее", - сказал Кафанов.

Ворота сборной России в товарищеских матчах против египтян защищали 20-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп и 21-летний Станислав Агкацев из "Краснодара".

Акинфееву 37 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал кубок, семь - суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Также футболист является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

Акинфеев занимает второе место по количеству матчей за сборную России за всю историю. На счету вратаря 111 игр за национальную команду. Рекордсменом является Сергей Игнашевич, сыгравший за сборную в 128 встречах.