Футболиста "Урала" Газинского дисквалифицировали на две игры

Такое наказание назначено за агрессивное поведение игрока в матче с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить полузащитника екатеринбургского "Урала" Юрия Газинского на два матча. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

11 ноября "Урал" в гостях провел матч с "Крыльями Советов" в рамках 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Газинский был удален с поля на третьей добавленной ко второму тайму минуте за грубое нарушение правил.

"За агрессивное поведение был удален футболист Газинский. Он принял участие в заседании по видеосвязи. Мы приняли во внимание, что это первое нарушение за долгое время, и приняли решение дисквалифицировать футболиста на два матча РПЛ за агрессивное поведение", - сказал Григорьянц.

Футбольный клуб "Урал" по итогам матча получил штраф в размере 100 тыс. рублей, главный тренер клуба Виктор Гончаренко должен будет выплатить 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

16-й тур РПЛ начнется 25 ноября.