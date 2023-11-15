Карпин подвел итоги работы сборной России по футболу в 2023 году

Главный тренер национальной команды отметил, что год не прошел великолепно

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 ноября. /ТАСС/. Работу сборной России по футболу в 2023 году сложно назвать полностью великолепной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Что касается соперников, то я принимаю во внимание нашу ситуацию, - сказал Карпин. - Хотелось бы соперников уровня Камеруна и Ирана. В целом нельзя оценивать весь год. Чем-то удовлетворен больше, чем-то меньше. Сказать, что полностью великолепно прошел год, не могу".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. В 2023 году сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

Открытая тренировка сборной России по футболу перед матчем против команды Кубы в Волгограде © Даниил Сорокин/ ТАСС

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы, встреча пройдет на "Волгоград-Арене".