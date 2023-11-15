15 ноября, 12:42
Летние олимпийские виды спорта

Российские бадминтонисты 15 ноября вылетят на двухнедельный тренировочный сбор в Китай

Сбор завершится 28 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Члены сборной России по бадминтону вечером 15 ноября вылетят в Китай, где проведут двухнедельный тренировочный сбор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России (НФБР).

"Сегодня вечером сборная команда вылетит на свой первый тренировочный сбор в Китай, он пройдет в Гуанчжоу с 15 по 28 ноября, - отметил представитель НФБР. - В состав команды включены молодые, перспективные спортсмены: Глеб Степаков, Артур Печенкин и Мария Голубева".

"Цели сбора - совместные тренировки с лучшими спортсменами Китая для получения спарринга высокого уровня, что поможет нам дать толчок для игровой подготовки и создать условия, приближенные к соревновательным. Это уникальное мероприятие по реализации возможности международного формата тренировок с сильнейшими игроками мира, а также налаживания отношений между нашими странами на взаимной и долгосрочной основе", - добавил тренер сборной России Владимир Мальков.

Всемирная федерация бадминтона в конце августа приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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