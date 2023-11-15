15 ноября, 12:47
Летние паралимпийские виды спорта

Глава Паралимпийского комитета России Рожков оценил вариант перехода в Азию

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Антон Новодережкин/ ТАСС
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Антон Новодережкин/ ТАСС

В азиатском регионе большинство стран к россиянам очень лояльно и хорошо относятся, отметил Павел Рожков

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) продолжает рассматривать вариант перехода в Азиатский паралимпийский комитет, однако сейчас это осуществить проблематично. Об этом журналистам заявил глава организации Павел Рожков.

Рожков в октябре посетил Азиатские игры в Китае.

"У нас добрые отношения с президентом Азиатского паралимпийского комитета, - сказал Рожков. - В азиатском регионе большинство стран к нам очень лояльно и хорошо относятся, но ограничения, которые связаны с частичной приостановкой наших прав в Международном паралимпийском комитете, могут приостановить этот процесс на неопределенное время".

"Мы готовы, азиаты готовы, но даже с учетом последних решений и спортивного календаря это особо ничего не решает", - сказал он.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета в Бахрейне частично приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе в Паралимпийских играх в Париже. Позднее Рожков заявил, что в Паралимпиаде смогут принять участие около 300 российских спортсменов.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена. 

Теги:
Летние паралимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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