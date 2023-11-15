Бывший футбольный вратарь Петр Чех подписал контракт с чемпионом Великобритании по хоккею

Сообщается, что соглашение "Белфаста" с голкипером является временной мерой

ТАСС, 15 ноября. Бывший голкипер английских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал", а также сборной Чехии Петр Чех подписал арендное соглашение с британским хоккейным клубом "Белфаст". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что соглашение с Чехом является временной мерой, связанной с необходимостью поддержки вратарского состава команды. Предыдущим клубом Чеха был "Оксфорд", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Великобритании. "Белфаст" является действующим чемпионом Великобритании по хоккею.

"Мы очень признательны за поддержку "Оксфорду" и самому Петру. Петр - титулованный спортсмен, который знает, что нужно, чтобы выступать на самом высоком уровне, поэтому его поддержка в течение этого периода аренды будет неоценима", - заявил главный тренер "Белфаста" Адам Киф.

Чеху 41 год, в период карьеры футболиста он выступал за чешские клубы "Хмель" и "Спарта", французский "Ренн", английские "Челси" и "Арсенал". В составе "Челси" он стал четырехкратным чемпионом Англии и четырехкратным обладателем кубка страны, в 2012 году - победителем Лиги чемпионов, в 2013 году - Лиги Европы. С "Арсеналом" Чех один раз завоевал кубок и дважды - Суперкубок Англии. В составе сборной Чехии вратарь выступал с 2001 по 2016 год и провел 125 матчей.

Карьеру хоккеиста Чех начал в 2019 году, подписав контракт с британским хоккейным клубом "Гилдфорд", за который выступал до 2022 года. В ноябре 2022 года спортсмен подписал соглашение с хоккейный клубом "Челмсфорд", в июне 2023 года - с "Оксфордом".

"Белфаст" является семикратным чемпионом Великобритании, по числу побед в чемпионате страны команда уступает лишь "Шеффилду" (9). В текущем сезоне команда занимает пятое место, после девяти игр команда набрала 10 очков.