15 ноября, 14:12
Мировой футбол

СМИ: в футболе могут ввести 10-минутные удаления за несогласие с решениями судей

Подобное правило действует в юношеских лигах Англии

ТАСС, 15 ноября. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения 10-минутных удалений для игроков за несогласие с решениями арбитров. Об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, это правило может начать тестироваться в профессиональных лигах и будет применяться к игрокам, которые высказывают свое несогласие с действиями арбитра. Сообщается, что IFAB планирует воспользоваться опытом регби, где только капитан команды может разговаривать с судьей матча в случае несогласия с его решением.

Мера по удалению игрока на 10 минут в случае споров с судьей применяется в юношеских лигах Англии. В чемпионате страны среди взрослых команд игроки могут получить предупреждение, если рядом с арбитром после свистка находятся два или более человек. 

Теги:
Мировой футбол
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