Фигуристка Акатьева пропустит этап Гран-при России в Самаре по медицинским показателям

Ранее спортсменка пропустила третий этап Гран-при России в Красноярске из-за травмы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Действующая чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при России в Самаре по медицинским показателям. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Акатьева не примет участия по медицинским показателям", - сказал Коган.

В сентябре Акатьева снялась с произвольной программы на контрольных прокатах национальной сборной из-за проблем со здоровьем. Также спортсменка пропустила третий этап Гран-при России в Красноярске из-за травмы.

Акатьевой 16 лет. На ее счету, помимо победы на чемпионате России в 2022 году, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. На счету Акатьевой серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых.

Этап Гран-при России в Самаре пройдет с 18 по 19 ноября.