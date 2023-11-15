15 ноября, 15:10
Фигурное катание

Фигуристка Акатьева пропустит этап Гран-при России в Самаре по медицинским показателям

Ранее спортсменка пропустила третий этап Гран-при России в Красноярске из-за травмы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Действующая чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при России в Самаре по медицинским показателям. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Акатьева не примет участия по медицинским показателям", - сказал Коган.

В сентябре Акатьева снялась с произвольной программы на контрольных прокатах национальной сборной из-за проблем со здоровьем. Также спортсменка пропустила третий этап Гран-при России в Красноярске из-за травмы.

Акатьевой 16 лет. На ее счету, помимо победы на чемпионате России в 2022 году, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. На счету Акатьевой серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых.

Этап Гран-при России в Самаре пройдет с 18 по 19 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация