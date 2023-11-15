Ралли "Шелковый путь" пройдет в России, Монголии и Китае

Ралли пройдет с 5 по 15 июля 2024 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ралли-рейд "Шелковый путь" 2024 года пройдет на территории России, Китая и Монголии. Об этом на презентации маршрута ралли рассказал руководитель проекта Владимир Чагин.

"Мы подготовили новый, яркий, необычный маршрут. Ралли пройдет с 5 по 15 июля на территории трех стран - Российской Федерации, Монголии и Китая. В общей сложности на территории Российской Федерации пройдут четыре этапа протяженностью свыше 1 500 километров. По территории Монголии пройдут четыре этапа, один из которых будет кольцевым. На территории Китая пройдут три этапа длиной свыше 1 700 км", - сказал Чагин.

"Огромное историческое и культурное наследие стран оставит неизгладимое впечатление в сердцах всех участников. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в нашей стране и мире, рост цен и инфляцию, дирекция проекта стремится поддерживать спортсменов в их желании покорить "Шелковый путь", поэтому мы ставим основной целью удерживать тарифы на уровне, доступном для всех категорий участников. Все подробности об участии, способах регистрации, а также тарифы будут объявлены в середине декабря", - добавил руководитель проекта.

Ралли-марафон стартует в Томске и пройдет через Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач, монгольский Ховд и китайский Хоргос.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка проходила с 6 по 15 июля. Экипажи прошли 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проехали по 13 регионам РФ и пересекли три часовых пояса.