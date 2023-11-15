15 ноября, 15:24
Ралли "Шелковый путь"

Ралли "Шелковый путь" пройдет в России, Монголии и Китае

Ралли пройдет с 5 по 15 июля 2024 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ралли-рейд "Шелковый путь" 2024 года пройдет на территории России, Китая и Монголии. Об этом на презентации маршрута ралли рассказал руководитель проекта Владимир Чагин.

"Мы подготовили новый, яркий, необычный маршрут. Ралли пройдет с 5 по 15 июля на территории трех стран - Российской Федерации, Монголии и Китая. В общей сложности на территории Российской Федерации пройдут четыре этапа протяженностью свыше 1 500 километров. По территории Монголии пройдут четыре этапа, один из которых будет кольцевым. На территории Китая пройдут три этапа длиной свыше 1 700 км", - сказал Чагин.

"Огромное историческое и культурное наследие стран оставит неизгладимое впечатление в сердцах всех участников. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в нашей стране и мире, рост цен и инфляцию, дирекция проекта стремится поддерживать спортсменов в их желании покорить "Шелковый путь", поэтому мы ставим основной целью удерживать тарифы на уровне, доступном для всех категорий участников. Все подробности об участии, способах регистрации, а также тарифы будут объявлены в середине декабря", - добавил руководитель проекта.

Ралли-марафон стартует в Томске и пройдет через Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач, монгольский Ховд и китайский Хоргос.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка проходила с 6 по 15 июля. Экипажи прошли 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проехали по 13 регионам РФ и пересекли три часовых пояса. 

Теги:
Ралли "Шелковый путь"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация