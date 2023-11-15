Страх монополиста. МОК выступил против Игр дружбы в России

Соревнования должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) предпринял попытку сорвать проведение в России летних и зимних Всемирных игр дружбы. Организация разослала письма в континентальные и национальные олимпийские комитеты с призывом не допустить участия их спортсменов в соревнованиях, которые пройдут в 2024 и 2026 годах.

В России подобное поведение МОК вызвало негативную реакцию не только в спортивном сообществе, но и в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия вправе организовывать на своей территории международные соревнования, поскольку МОК не обладает монополией на их проведение.

"В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир, - указал представитель Кремля. - Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран. Форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать, это все может происходить и вне контекста МОК".

От слов к действию

МОК объявил войну проведению на территории России международных соревнований еще в июне. Тогда глава организации Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования". Схожие слова он произнес и во вторник, выступая на форуме международных федераций в швейцарской Лозанне.

Однако на этот раз МОК подкрепил свое заявление конкретными действиями: если верить распространившимся по сети публикациям копии письма директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклауда, организация в конце октября предупредила, что участие во Всемирных играх дружбы противоречит рекомендации от 25 февраля 2022 года, которая запрещает России принимать международные соревнования. По мнению МОК, новая международная ассоциация во главе с Умаром Кремлевым, которая организует Игры дружбы, является "политической организацией, которая спонсируется правительством России". Отдельно МОК указал на то, что в этом году лишил признания возглавляемую Кремлевым Международную ассоциацию бокса за невыполнение рекомендованных реформ.

Россия в лице министра спорта РФ Олега Матыцина еще летом заявила, что не рассматривает Игры дружбы и Игры БРИКС в качестве ответа на решение МОК сначала отстранить российских спортсменов от международных стартов, а после допустить их без национальной символики. "В июне 2024 года в Казани пройдут Игры БРИКС, решение об этом принято неделю назад на встрече министров [спорта] в Дурбане, - сказал Матыцин. - В сентябре 2024 года мы планируем проведение дружественных Игр в Москве после Олимпиады в Париже. Хочу подчеркнуть, что ни одно из этих соревнований не является альтернативным Олимпийским играм, не направлено против политики Международного олимпийского комитета или другой спортивной международной федерации и не нарушает международный спортивный календарь".

С аналогичным заявлением выступил и оргкомитет Игр дружбы. "Мы удивлены столь жесткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы. Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению", - отметили в организации.

"Для российских спортсменов, которые оказались отлучены от крупных международных соревнований, Всемирные игры дружбы призваны стать важнейшим спортивным событием последних лет и дают возможность соревноваться в рамках представительного международного спортивного форума с сильнейшими иностранными атлетами, а также обеспечить мотивацию и поддержку для продолжения активной профессиональной карьеры. В свою очередь, существенный призовой фонд и комфортные условия для участия делают Игры дружбы коммерчески привлекательными для спортсменов со всех континентов, которым мы гарантируем выступление с флагом и гимном своей страны без каких-либо ограничений и условий", - подчеркнули организаторы соревнований.

"Пусть репу чешут"

Видные спортивные российские функционеры подобное поведение МОК связали с тем, что в организации испугались конкуренции со стороны Игр дружбы. "Это еще раз доказывает, что МОК - самая политизированная, а не спортивная организация, - сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - И, конечно, МОК боится проведения таких мероприятий, принимая во внимание то, что МОК допускает всяких "гендеров", а огромное количество стран это не приемлет. Понимает, что теряет свои позиции".

"Все, что последние годы делает МОК, - это только зарабатывает, применяет к неугодным санкции и задирает планку для организаторов Олимпийских игр, - продолжила собеседница агентства. - А что они делают конкретно для спортсменов? Ничего! Надо не обращать на них внимания, проводить Игры дружбы, БРИКС, и пусть репу чешут, как им самим вернуть доверие и авторитет".

Аналогичное мнение высказал и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. "МОК испугался конкуренции и количества стран, которые уже выразили желание участвовать во Всемирных играх дружбы. Считаю, что организация, говорящая о политизированности спорта, сама давно погрязла в этом. И теперь пытается давать рекомендации отказаться от выступления в Москве национальным олимпийским комитетам стран, отдельным спортсменам, которые уже выразили свою заинтересованность", - сказал он.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд соревнований составит 4,6 млрд руб. За победу будет полагаться $40 тыс., за второе место - $30 тыс., за третье - $20 тыс. В 2026 году в Сочи запланировано проведение зимних Игр дружбы.