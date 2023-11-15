Ольховский считает, что теннисист Алькарас играл уверенно в матче против Рублева

Россиянин проиграл со счетом 5:7, 2:6 и лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира ATP

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас почувствовал уверенность и был на высоте в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против россиянина Андрея Рублева. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу испанца. По итогам этого матча Рублев лишился шансов на выход в полуфинал турнира.

"Алькарас сегодня был на высоте, почувствовал уверенность, он играл в хороший теннис. Когда играешь против лучших теннисистов мира, нет такого, что кто-то не умеет играть, поэтому в чем-то винить Андрея не стоит. Здорово, что Андрей попал на этот турнир, в четвертый раз подряд, это говорит о его высоком уровне", - сказал Ольховский.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).