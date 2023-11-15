У фигуристки Акатьевой мог случиться рецидив стрессового перелома

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Акатьева получила перелом, который мог стать рецидивом ее прошлого стрессового перелома. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Акатьева пропустит этап Гран-при России в Самаре по медицинским показателям.

"Фигуристка получила перелом, который, вероятно, стал рецидивом ее предыдущего стрессового перелома", - сообщил источник. Таким образом, фигуристка может пропустить концовку сезона, поскольку на лечение и восстановление может уйти около двух месяцев.

В июне Акатьева получила стрессовый перелом - повреждение, вызванное усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки. В сентябре она снялась с произвольной программы на контрольных прокатах национальной сборной из-за проблем со здоровьем. Также спортсменка пропустила третий этап Гран-при России в Красноярске из-за травмы.

Акатьевой 16 лет. На ее счету, помимо победы на чемпионате России в 2022 году, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. На счету Акатьевой серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых.

Этап Гран-при России в Самаре пройдет с 18 по 19 ноября.