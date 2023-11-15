Янчук считает, что теннисист Рублев сильно нервничал в матче против Алькараса

Россиянин потерпел поражение и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев сильно нервничал и не смог показать свою лучшую игру в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против испанца Карлоса Алькараса. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу испанца. По итогам этого матча Рублев лишился шансов на выход в полуфинал турнира.

"Я думаю, Рублев не показал своей лучшей игры, он сильно нервничал и перегорел. Алькарас - это достойный игрок и более высоко стоящий в мировой классификации. Он очень быстрый, не прочь и к сетке сбегать, и прострелить за задней линией. Андрей не сумел войти как следует в игру, он очень хотел выиграть, и это сильно давило на его сознание, уменьшало контроль над мячом", - сказал Янчук.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).