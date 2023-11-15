В "Пари НН" рассказали об интересе европейских клубов к футболисту Севикяну

Эдгар Севикян в текущем сезоне забил семь мячей

ТАСС, 15 ноября. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" получает много предложений по трансферу полузащитника команды Эдгара Севикяна, в том числе от европейских клубов. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

"Не проходит и недели, чтобы кто-то не обращался к нам по Эдгару, у нас есть много предложений. Речь в том числе и про европейские клубы. Мы развиваем наших игроков и развиваемся сами. Если придем к взаимному пониманию, что кому-то из наших игроков будет хорошо в другом клубе, то от этого мы тоже получим определенный импульс развития", - сказал Мелик-Гусейнов.

Севикяну 22 года, он выступает за "Пари НН" с 2022 года. В текущем сезоне игрок в 21 матче во всех турнирах забил семь мячей. 30 августа тренерский штаб сборной России включил Севикяна в число 49 футболистов, приглашенных на сбор команды в Новогорске, на следующий день Севикян отказался от приглашения, объяснив это желанием выступать за сборную Армении. В составе армянской команды футболист дебютировал 12 октября в матче отборочного турнира чемпионата Европы против сборной Латвии (0:2).