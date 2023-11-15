СМИ: в НХЛ могут изменить правила игры в овертайме

Генеральные менеджеры клубов НХЛ обсудили варианты, направленные на увеличение атакующих действий в овертайме

ТАСС, 15 ноября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может изменить правила овертайма для увеличения атакующих действий. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Сообщается, что данный вопрос обсуждался на встрече генеральных менеджеров клубов НХЛ, которые обсудили различные варианты изменения игры в овертайме. По мнению специалистов, хоккеисты при игре 3 на 3 проводят слишком много времени с шайбой за пределами атакующей зоны. Среди иных вариантов было предложено запретить командам возвращаться в зону защиты после пересечения красной линии. Также обсуждалась возможность введения таймера на смену звеньев.

Генеральные менеджеры должны будут обсудить возможные варианты с тренерами и игроками своих клубов и представить их на мартовском заседании.

Также на собрании обсуждалась тема защиты игроков от порезов лезвиями коньков. 28 октября американский нападающий британского "Ноттингема" Адам Джонсон получил порез шеи в матче высшего дивизиона чемпионата Великобритании против "Шеффилда" в результате столкновения с канадским защитником Мэттом Петгрейвом. Хоккеисту оказали помощь на льду, позднее его перевезли в городскую больницу, где он скончался, ему было 29 лет. Как сообщил журналист телеканала Sportsnet Джефф Марек со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, лига рекомендовала игрокам использовать защиту для шеи во время матчей.