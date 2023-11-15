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Сборные по футболу

В РФС рассказали о планах провести товарищеские матчи с командами стран БРИКС в Казани

По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, матчи предлагается провести во время Игр стран БРИКС, которые пройдут в июне следующего года

ТАСС, 15 ноября. Российский футбольный союз (РФС) планирует провести переговоры с командами стран БРИКС для проведения товарищеских матчей в период Игр стран БРИКС в Казани. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Летний турнир в Казани проходит немного в другое время, не в окна ФИФА (Международной федерации футбола - прим. ТАСС). Поэтому мы ведем переговоры на добровольной основе с рядом команд, там не будет какого-то специального турнира, но, поскольку будут Игры стран БРИКС по другим видам спорта, мы планируем попытаться договориться с рядом национальных сборных, входящих в БРИКС, на добровольной основе провести товарищеские матчи в Казани в этот период. Нам кажется, это было бы символично, переговоры осложняются тем, что это не период сборных, но все шансы есть", - сказал Митрофанов.

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр стран БРИКС на территории страны. Соревнования должны пройти в Казани с 12 по 23 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркивал, что Игры стран БРИКС не будут альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. 

© Информационное агентство ТАСС
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