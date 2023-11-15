Тренер молодежной сборной России остался доволен игрой команды в матче с белорусами

Российские футболисты одержали победу в товарищеской игре со счетом 3:1

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу показала хорошую игру в товарищеском матче против сверстников из Белоруссии, несмотря на общую усталость, вызванную концом сезона. Такое мнение журналистам высказал старший тренер российской команды Иван Шабаров.

15 ноября россияне обыграли команду Белоруссии со счетом 3:1. Игра прошла в Гомеле.

"Поле, в принципе, очень хорошее для такой погоды и для конца сезона, мы ожидали, что будет хуже, учитывая, что все поля уже избиты. Для таких погодных условий поле было шикарно подготовлено, поэтому только благодарность тем, кто это сделал. Что касается игры, то никогда не бывает такого, что все получается, поэтому я остался доволен первым таймом в целом, кроме реализации моментов, во втором тайме, после того как соперник перестроился на другую расстановку, мы немного замешкались, появились некоторые проблемы в организации игры. Поэтому, конечно, второй тайм не совсем удался", - сказал Шабаров.

"Доволен ли игрой после часа игры, когда вышла не основная обойма? Да, я остался доволен, что они продолжили гнуть эту линию, это привело ко второму и третьему мячам. Понятно, что конец сезона, игроки уже истощены, скажем так, немного не хотелось дожимать из них, они могли продолжить игру, но мы решили их поберечь и дать ребятам, которые очень хотели и рвались в бой, себя проявить. Этой 15-минуткой мы довольны тоже", - добавил тренер.

Учебно-тренировочный сбор российской команды проходит с 11 по 19 ноября. Сборная России также проведет товарищескую игру с основной командой минского "Динамо", матч пройдет 19 ноября в Минске и начнется в 12:00 мск.