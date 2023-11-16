15 ноября, 21:58,
обновлено 15 ноября, 22:09
Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Даниил Медведев. EPA-EFE/ Alessandro Di Marco
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ Alessandro Di Marco

Во втором туре группового этапа россиянин победил представителя Германии Александра Зверева

ТАСС, 16 ноября. Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Медведева. Россиянин одержал вторую победу на турнире и обеспечил себе участие в полуфинале, спортсмен не опустится ниже второй позиции, дающей право выхода в плей-офф.

Медведев и Зверев выступают в одной группе с испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Андреем Рублевым, которые провели свой матч 15 ноября, победу одержал Алькарас (7:5, 6:2). Рублев потерпел второе поражение и потерял шансы на выход из группы. После двух матчей Медведев набрал два очка, Зверев и Алькарас - по одному, Рублев очков не набрал. В заключительном туре групповой стадии Медведев встретится с Алькарасом, Рублев - со Зверевым.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

26-летний Зверев располагается на седьмой позиции в мировом рейтинге, на его счету 21 титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпиона США 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев выиграл золотую медаль, победив в финале россиянина Карена Хачанова. Теннисист дважды побеждал на Итоговом турнире ATP (2018, 2021).

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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