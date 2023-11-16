16 ноября, 04:32
Шахматные турниры

Непомнящий трижды сыграл вничью во второй день этапа Grand Chess Tour

Россиянин встречался с французами Алирезой Фируджей и Максимом Вашье-Лагравом, а также американцем Джеффри Сюном

ТАСС, 16 ноября. Российский шахматист Ян Непомнящий три раза сыграл вничью во второй день четвертого этапа соревнования Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США, штат Миссури).

В ночь на четверг по московскому времени россиянин белыми фигурами сыграл вничью с французом Алирезой Фируджей, черными - с его соотечественником Максимом Вашье-Лагравом, а также черными разошелся миром с американцем Джеффри Сюном.

В соревновании участвуют 10 шахматистов. Этап завершится 19 ноября. В три первых игровых дня шахматисты проведут турнир по быстрым шахматам, в заключительные два - по блицу. Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour, который прошел в июле в Хорватии. Последний этап - Кубок Синкфилда - пройдет в Сент-Луисе с 19 ноября по 2 декабря. Общий призовой фонд Grand Chess Tour составляет $1,4 млн. 

Теги:
Шахматные турнирыНепомнящий, Ян Александрович
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