16 ноября, 04:51
НХЛ

Ничушкин забросил две шайбы в победном матче "Колорадо" против "Анахайма"

Российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отметился результативной передачей

ТАСС, 16 ноября. "Колорадо" со счетом 8:2 разгромил "Анахайм" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Денвере (США, штат Колорадо).

Заброшенными шайбами отметились Самюэль Жирар (7-я минута), Валерий Ничушкин (13, 46), Фредрик Олофссон (35), Росс Колтон (44), Йоэль Кивиранта (54), Эндрю Коглиано (54), Девон Тейвз (56). У гостей отличились Сэм Кэррик (20) и Макс Джонс (50). Российский вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 15 из 17 бросков, а также отметился результативной передачей.

"Колорадо" занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 20 очков в 15 матчах. "Анахайм" с 18 очками после 16 матчей идет на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Колорадо" 19 ноября на выезде сыграет с "Далласом", "Анахайм" на день раньше примет "Флориду".

В других матчах дня "Филадельфия" со счетом 3:1 на выезде обыграла "Каролину", "Эдмонтон" дома в овертайме оказался сильнее "Сиэтла" - 4:3. 

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НХЛ
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