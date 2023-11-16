"Время побеждать". Русскому национальному единоборству самбо - 85 лет

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Масштабные празднования Всероссийского дня самбо, которое в 2023 году отмечает свое 85-летие, стартовали в стране. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ №633 "О развитии борьбы вольного стиля (самбо)".

Ключевым мероприятием программы празднования в нынешнем году станет форум "Время побеждать", на котором российское самбо ждут исторические решения - будут утверждены флаг сборной России по самбо, а также клятва и кодекс самбиста. Также 16 ноября состоится торжественное гашение марки в честь 85-летия самбо.

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В четверг первый заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо Рашид Нургалиев торжественно вручит знамя президенту Всероссийской федерации самбо Сергею Елисееву. Это произойдет в Международном центре самбо и бокса в "Лужниках" - уникальном спортивном комплексе единоборств, торжественно открытом 10 сентября 2022 года в День города президентом России Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным. Комплекс был построен за два года с применением новейших строительных технологий.

Самбо - уникальный вид спорта, так как является симбиозом всего лучшего из целого ряда национальных единоборств. Это японские дзюдо, сумо и джиу-джитсу, народные виды борьбы Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Татарстана, Башкирии, Бурятии, Молдавии, а также финская, французская, американская, швейцарская, английская борьба. Но чтобы собрать это все воедино, упорядочить и внедрить в жизнь, потребовались десятки лет. Основоположниками самбо являются Василий Ощепков, Анатолий Харлампиев и Виктор Спиридонов.

Ученик Кодокана

Ощепков был первым резидентом советской военной разведки в Японии, он родился в 1893 году в семье каторжанки и ссыльнопоселенца на Сахалине и скончался в октябре 1937 года в стенах Бутырского следственного изолятора №2. В каждой камере на тот момент находились порядка 170 человек, а общее число заключенных составляло около 20 тыс. В 1957 году Ощепков был реабилитирован, дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но до этого его имя было практически предано забвению.

Он остался сиротой в 1904 году, а после передачи в 1905 году Южного Сахалина японцам по условиям Портсмутского мира Ощепков попал на учебу в Японию, на остров Хонсю, где с сентября 1907 года обучался в духовной семинарии Киото при православной миссии, организованной возведенным в будущем к лику святых Николаем Японским. Как лучший дзюдоист семинарии Ощепков был допущен к вступительным испытаниям и принят в Кодокан - институт дзюдо в Токио, основанный Дзигоро Кано. Он стал первым русским человеком, получившим второй дан по дзюдо.

Ощепков долгое время работал переводчиком в контрразведке. В 1914 году во Владивостоке он основал первую в России секцию дзюдо, которая просуществовала до 1920 года. 1 октября 1937 года согласно приказу №00593 наркома внутренних дел Ежова в стране начались аресты "харбинцев" - 2 октября Ощепков был арестован, 10 октября 1937 года умер в камере от сердечного приступа.

Создание самбо стало главным делом жизни Ощепкова, а разработанная им система приемов самозащиты вошла в первый физкультурный комплекс ГТО в 1931 году.

"Непобедимый"

Благодаря Харлампиеву, исследователю боевых искусств и национальных видов борьбы народов СССР, а впоследствии заслуженному мастеру спорта и тренеру СССР, новый вид борьбы в 1938 году был официально признан в СССР как вид спорта, имеющий важное оборонное значение. 25-26 ноября 1939 года в Ленинграде прошел первый чемпионат СССР, в легкой весовой категории чемпионом стал Андрей Будзинский, который впоследствии будет скрупулезно собирать историю Ощепкова.

Занятия в секции самбо Анатолия Харлампиева, 1976 год. Вячеслав Ун Да-Син/ ТАСС
Занятия в секции самбо Анатолия Харлампиева, 1976 год
© Вячеслав Ун Да-Син/ ТАСС

Определяющими в развитии самбо можно считать знакомство и последующую дружбу Харлампиева с Ощепковым, который был старше на 13 лет и дружил с его отцом. Харлампиев, как и Ощепков, стал ездить по регионам, в кавказские и азиатские республики, участвовал в поединках, не уставая осваивать новые приемы.

Уроженец Смоленска Харлампиев был не только теоретиком борьбы, он сам был великолепным борцом и воспитал несколько поколений спортсменов. Именно о его жизни в 1983 году был снят фильм "Непобедимый", где главную роль сыграл Андрей Ростоцкий. Кинокартина дала в то время мощный стимул развитию самбо в СССР, в секции самбо отправился целый поток из тысяч ребят.

В 1941 году Харлампиев ушел добровольцем на фронт, а вернувшись с войны, отмеченный множеством наград, продолжил свое дело - первый послевоенный чемпионат СССР по самбо прошел уже в 1947 году. Через два года вышла книга Харлампиева "Борьба самбо", а с 1958 года он стал преподавать в Московском энергетическом институте, из его группы вышло 70 мастеров спорта. В 1966 году борьба самбо была официально признана Международной федерацией борьбы (FILA, с 2014 года - Объединенный мир борьбы), в 1972 году в Риге состоялся первый чемпионат Европы, а в 1973 году в Тегеране - первый чемпионат мира.

Харлампиев до конца своих дней продолжал развивать самбо, он разделил его на две основные составляющие: спортивную и боевую. Первая подразумевала под собой фундамент для бойца, а вторая являлась целевой прикладной надстройкой, ориентированной на узкий круг профессионалов. Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР скончался 16 апреля 1979 года в возрасте 72 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Уже со следующего года в столице стал проводиться ежегодный турнир памяти Харлампиева: первый из них прошел 10-11 октября 1980 года, его участниками были сборные республик СССР и команда МЭИ. Через два года соревнования получили международный уровень, и сегодня это один из важнейших ежегодных турниров самбистов, носящий статус Кубка мира.

Спиридонов и "самоз"

Спиридонов был одним из выдающихся российских рукопашников, он в 20-е годы прошлого века разработал "самоз" - систему приемов самозащиты. Выпускник Казанского военного училища офицером сражался в Русско-японской войне, имел несколько боевых орденов. В возрасте 16 лет он был призван на фронт.

С первой мировой он был демобилизован после тяжелой контузии и после революции стал руководить школой джиу-джитсу по подготовке инструкторов при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции. Спиридонов является одним из основателей общества "Динамо", его авторству принадлежат методические пособия по рукопашному бою.

В начале Великой Отечественной войны Спиридонов вернулся к активной деятельности - он обучал эффективному рукопашному бою бойцов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. В 1944 году он скончался в столице после тяжелой болезни.

В декабре 2020 года в Москве, в "Лужниках", появился памятник создателям самбо - скульптурную композицию, изображающую тренеров Спиридонова, Ощепкова и Харлампиева, установили на Аллее славы в парке спортивного комплекса. Монумент из бронзы и гранита создал коллектив скульпторов под руководством народного художника России Салавата Щербакова. Скульптура изображает фигуры борцов, выполняющих бросок "мельница", они ведут поединок на полусфере, опоясанной орбитой. На орбите можно увидеть девиз: "Самбо - наука побеждать".

Самый красивый вид спорта

Сейчас Международная федерация самбо, основанная в 1984 году, объединяет под своей эгидой спортсменов почти 100 стран, в общей сложности русский вид борьбы культивируется в 140 странах на пяти континентах планеты. Первым президентом организации был испанец Фернандо Компте. По предложению тогдашнего президента FILA Милана Эрцегана комитет отделился от федерации борьбы на конгрессе в Швеции. Тогда же Компте оставил пост генерального секретаря и был избран почетным членом FILA.

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Компте считал самбо самым красивым видом спорта. Он заинтересовался им, когда еще был генеральным секретарем FILA, в 1974 году он был назначен президентом Комиссии по делам самбо. 13 июня 1998 года он основал Международную федерацию самбо в Мадриде.

Нынешний президент Международной федерации самбо (FIAS) россиянин Василий Шестаков руководит организацией с 2009 года. 30 ноября 2018 года в ходе заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио FIAS получила временное признание, в июле 2021 года на 138-й сессии МОК - постоянное признание Международного олимпийского комитета. В настоящее время организация проводит более 30 крупных соревнований под своей эгидой.

Всероссийская федерация самбо была создана 14 июля 1990 года. В состав входят 88 региональных отделений, а всего в занятия самбо в стране вовлечено около 1 млн граждан России. Руководителем Всероссийской федерации самбо с 2002 года является Сергей Елисеев. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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